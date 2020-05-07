Нейросеть «придумала» справедливую налоговую систему

Сообщается, что нейросеть разработала компания Salesforce. Систему так и назвали — AI Economist. В её основе лежит машинное обучение с подкреплением. Данный метод, например, используется в Google DeepMind AlphaGo и AlphaZero.

Разработчики нейросети хотят помочь правительствам по всему миру в создании более справедливой системы налогообложения. Они считают, что таким способом можно снизить экономическое неравенство.

«С помощью AI Economist мы хотим выяснить, как новые налоговые системы могут уменьшить неравенство, повысить производительность и в конечном итоге сделать мир лучше», — говорят в Salesforce.

Эксперименты показали, что AI Economist может улучшить компромисс между равенством и производительностью на 16% по сравнению с известной налоговой системой Эммануэля Саэса.