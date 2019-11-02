Нейросеть сочинила песни об убийстве людей

Нейросеть разработали два умельца, которые уже давно известны своими экспериментами в «искусственной» музыке. В основе программы лежит нейронная сеть GPT-2, созданная компанией OpenAI для генерации связных текстов. Алгоритм обучили на постах с Reddit, а затем провели тонкую настройку на треках группы Cannibal Corpse.

Сначала, по словам создателей, нейросеть постоянно скатывалась в политику. «Нам пришлось всё это немного отфильтровать, — рассказывает один из авторов, — Теперь нейросеть просто убивает людей».

Разобрать текст на слух вы вряд ли сможете, но, к счастью, музыкальный ряд сопровождается субтитрами.