Наука и технологии
Сегодня 14:05
Нейросеть сочинила песни об убийстве людей
Потому что тренировали её на текстах Cannibal Corpse
На YouTube-канале Dadabots идёт прямая трансляция музыки в жанре дэт-метал, которую генерирует нейросеть. Как и полагается данному музыкальному направлению, тексты у песен довольно жестокие.
Нейросеть разработали два умельца, которые уже давно известны своими экспериментами в «искусственной» музыке. В основе программы лежит нейронная сеть GPT-2, созданная компанией OpenAI для генерации связных текстов. Алгоритм обучили на постах с Reddit, а затем провели тонкую настройку на треках группы Cannibal Corpse.
Сначала, по словам создателей, нейросеть постоянно скатывалась в политику. «Нам пришлось всё это немного отфильтровать, — рассказывает один из авторов, — Теперь нейросеть просто убивает людей».
Разобрать текст на слух вы вряд ли сможете, но, к счастью, музыкальный ряд сопровождается субтитрами.