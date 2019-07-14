Ferra

Нейросеть создала ролик с Киану Ривзом, спасающим магазин от ограбления

В ролике творится настоящее безумие
В сети появился ролик, в котором Киану Ривз спасает от ограбления супермаркет. Ситуация разыгрывается совершенно безумная, и не менее безумно в ней выглядит сам актёр. Только вот на съёмки он, на самом деле, не приходил. Ролик — очередное творение нейросетей.

Это дипфейк (DeepFake). Так называют видео, созданные с помощью машинного обучения, на которых лицо одного человека переносят на место лица другого. Ролик с ограблением, который затем обработали при помощи технологии, сняли специально. В нём участвовал актёр Рубен Лэнгдон, озвучивающий персонажа Данте в серии игр Devil May Cry.

По сюжету Киану Ривза случайно встречают в супермаркете два парня и просят у него автограф. Эту идиллию разрушает нападение на кассира магазина. Тогда Киану пытается спасти кассира и предлагает грабителю свои деньги. Однако кассир оказывается не так прост и достаёт из-под прилавка настоящую пушку. В итоге история набирает обороты, а Киану в итоге показывает свои боевые навыки.

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