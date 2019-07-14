Нейросеть создала ролик с Киану Ривзом, спасающим магазин от ограбления

Это дипфейк (DeepFake). Так называют видео, созданные с помощью машинного обучения, на которых лицо одного человека переносят на место лица другого. Ролик с ограблением, который затем обработали при помощи технологии, сняли специально. В нём участвовал актёр Рубен Лэнгдон, озвучивающий персонажа Данте в серии игр Devil May Cry.

По сюжету Киану Ривза случайно встречают в супермаркете два парня и просят у него автограф. Эту идиллию разрушает нападение на кассира магазина. Тогда Киану пытается спасти кассира и предлагает грабителю свои деньги. Однако кассир оказывается не так прост и достаёт из-под прилавка настоящую пушку. В итоге история набирает обороты, а Киану в итоге показывает свои боевые навыки.