Нейросеть теперь может создавать реалистичные фотороботы. Эксперты бьют тревогу

"На данном этапе мы все еще пытаемся проверить, будет ли этот проект жизнеспособным для использования в реальном мире или нет. Для этого мы планируем обратиться в полицейские департаменты, чтобы получить исходные данные, на которых мы сможем это проверить", – пишут разработчики.

Специалисты по этике ИИ и исследователи заявили Vice, что использование генераторов на основе ИИ в полицейской криминалистике невероятно опасно, поскольку может усугубить существующие расовые и гендерные предубеждения, которые проявляются в первичных описаниях свидетелей.

"Исследования показали, что люди запоминают лица целиком, а не по отдельным чертам. Процесс создания портрета, основанный на описании отдельных черт лица, как это делает программа ИИ, может привести к тому, что лицо будет разительно отличаться от лица преступника", - считают специалисты по этике ИИ. "К сожалению, как только свидетель увидит композит, этот образ может заменить в его сознании смутное воспоминание о реальном подозреваемом”.