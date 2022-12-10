Нейросеть уже научилась решать программистские задачи на среднем уровне

Нейросеть уже научилась решать программистские задачи на среднем уровнеРечь о типовых решениях
Нейросетевая модель AlphaCode от DeepMind получила «средний» рейтинг в соревнованиях по программированию. Таким образом, исследователи смогли с помощью методов искусственного интеллекта (ИИ) решить задачу генерации компьютерного кода по запросу на естественном языке.
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Система AlphaCode способна «слушать» человеческий голос или «читать» текст на экране. Программе дают инструкции, что нужно сделать, и просят подумать над подсказкой. Затем система должна перевести подсказку в описание действия. В конце концов эта последовательность действий должна превратиться в компьютерный код. По сути, программа строит алгоритм.
Исследователи обучали систему на множестве примеров кода. В результате AlphaCode получила средний рейтинг на соревновании по программированию.