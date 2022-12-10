Нейросеть уже научилась решать программистские задачи на среднем уровне

Система AlphaCode способна «слушать» человеческий голос или «читать» текст на экране. Программе дают инструкции, что нужно сделать, и просят подумать над подсказкой. Затем система должна перевести подсказку в описание действия. В конце концов эта последовательность действий должна превратиться в компьютерный код. По сути, программа строит алгоритм.

Исследователи обучали систему на множестве примеров кода. В результате AlphaCode получила средний рейтинг на соревновании по программированию.