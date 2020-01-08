Нейросеть заменила актёров сериала «Ведьмак» на персонажей из игры

Как пишет сам автор, многие любят вселенную «Ведьмака», но есть люди (создатель ролика в их числе), которым категорически не нравится подбор актёров для сериала. Особенно автору не по душе актриса, исполняющая роль Йеннифэр, поэтому он решил воспользоваться технологией deepfake, чтобы исправить недоразумение. В ролике лицо актрисы заменено на лицо персонажа Йеннифэр из «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Также создатель видео сообщил, что заменил лицо Трисс. Вероятно, он покажет результат чуть позже.