Нейросеть заменила голливудских актёров российскими в фильмах

По мнению автора получилось «прикольно, потому что они (прим. фильм «Ангелы Чарли» и Ефремов) никак не ассоциируются между собой». Сначала дизайнер хотел заменить голливудских актёров сразу и Ефремовым, и Сергеем Гармашом, и Алексеем Серебряковым. Но на это пришлось бы потратить больше усилий. Впрочем, кажется, всё и так получилось неплохо.