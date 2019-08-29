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Нейросеть заменила голливудских актёров российскими в фильмах

Всех «ангелов Чарли» — одним Михаилом Ефремовым
Deepfake — это методика создания изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. С её помощью специалисты накладывают различные изображения и видео на исходные. Причём получается довольно реалистично. Именно эту технологию использовал моушн-дизайнер из Волгограда, чтобы заменить почти всех актёров в трейлере «Ангелов Чарли» на Михаила Ефремова.

По мнению автора получилось «прикольно, потому что они (прим. фильм «Ангелы Чарли» и Ефремов) никак не ассоциируются между собой». Сначала дизайнер хотел заменить голливудских актёров сразу и Ефремовым, и Сергеем Гармашом, и Алексеем Серебряковым. Но на это пришлось бы потратить больше усилий. Впрочем, кажется, всё и так получилось неплохо.

На создание трейлера автор потратил более четырёх недель. До этого он уже создавал тестовое видео про «Терминатора», в котором заменил Арнольда Шварценеггера российским актёром Александром Невским.

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