Нейросетевая модель впервые разгадала кроссворд быстрее человека

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Нейросетевая модель впервые разгадала кроссворд быстрее человекаОна на 24,8% лучше, чем предыдущие системы
Разработчики представили модель Berkeley Crossword Solver (BCS). Она стала первой компьютерной программой, которая обыграла всех людей в главном мировом турнире по кроссвордам.
BCS сочетает в себе нейронные ответы на вопросы и вероятностный вывод, чтобы показывать почти идеальный результат в большинстве кроссвордов по типу того, что показан ниже:
BCS использует двухэтапный процесс для решения кроссвордов. Во-первых, модель генерирует распределение вероятностей возможных ответов, а во-вторых, использует вероятностный вывод в сочетании с локальным поиском и генеративной языковой моделью.
Разработчики проверил BCS на головоломках от пяти крупных издателей кроссвордов, включая The New York Times. Система без ошибок решает 81,7% головоломок, что на 24,8% лучше, чем предыдущие алгоритмы.
Источник:University of California, Berkeley
Автор:Ксения МурашеваТеги: