Нейросетевая модель впервые разгадала кроссворд быстрее человека

BCS использует двухэтапный процесс для решения кроссвордов. Во-первых, модель генерирует распределение вероятностей возможных ответов, а во-вторых, использует вероятностный вывод в сочетании с локальным поиском и генеративной языковой моделью.

Разработчики проверил BCS на головоломках от пяти крупных издателей кроссвордов, включая The New York Times. Система без ошибок решает 81,7% головоломок, что на 24,8% лучше, чем предыдущие алгоритмы.