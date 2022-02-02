Нейросети могут до 500 раз ускорить разработку новых лекарств

Их метод в 80-500 раз быстрее, чем современные программы, и часто предсказывает белковые структуры, которые ближе к реальным структурам, наблюдаемым экспериментально.

Разработанная исследователями модель, названная Equidock, ориентирована на стыковку жестких тел, которая происходит, когда два белка соединяются путем вращения или перемещения в трехмерном пространстве, но их формы не сжимаются и не изгибаются.

Одной из самых больших трудностей при построении этой модели было преодоление недостатка обучающих данных. Поскольку существует так мало экспериментальных 3D-данных по белкам, было особенно важно включить в Equidock геометрические знания, говорит один из авторов работы.

После того как модель была обучена, исследователи сравнили ее с четырьмя программными методами. Equidock способен предсказать конечный белковый комплекс всего за одну-пять секунд. Все существующие методы требуют гораздо больше времени - от 10 минут до часа и более.