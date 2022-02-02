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Нейросети могут до 500 раз ускорить разработку новых лекарств

Но все еще впереди
Чтобы разработать хорошее лекарство, исследователи должны понять, как именно будет происходить связывание нужных белков они могут соединяться друг с другом в миллионах комбинаций. Чтобы упростить этот процесс, исследователи MIT создали нейросеть, которая может делать это намного быстрее человека.
Нейросети могут до 500 раз ускорить разработку новых лекарств

Их метод в 80-500 раз быстрее, чем современные программы, и часто предсказывает белковые структуры, которые ближе к реальным структурам, наблюдаемым экспериментально.

Разработанная исследователями модель, названная Equidock, ориентирована на стыковку жестких тел, которая происходит, когда два белка соединяются путем вращения или перемещения в трехмерном пространстве, но их формы не сжимаются и не изгибаются.

Одной из самых больших трудностей при построении этой модели было преодоление недостатка обучающих данных. Поскольку существует так мало экспериментальных 3D-данных по белкам, было особенно важно включить в Equidock геометрические знания, говорит один из авторов работы.

После того как модель была обучена, исследователи сравнили ее с четырьмя программными методами. Equidock способен предсказать конечный белковый комплекс всего за одну-пять секунд. Все существующие методы требуют гораздо больше времени - от 10 минут до часа и более.

Источник: MIT
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