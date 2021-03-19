Наука и технологии
Сегодня в 09:21
Нейросети сделали Джима Керри одним из героев "Мстителей"
А именно Локи
В сети продолжают распространяться ролики, созданные с помощью технологии DeepFake. На этот раз нейросети превратили Джима Керри в одного из героев “Мстителей”, а именно в персонажа Локи.
Видео опубликовал блогер под ником Jarkan. Так, нейросети правдоподобно наложили лицо известного актера и комика Джима Керри на лицо Бога обмана из киновселенной Marvel, которого сыграл в оригинале Том Хиддлстон. Стоит признать, что Джиму Керри очень подходит роль Локи, поскольку смотрится он даже в этом “фейковом” ролике естественно.
Нескольким ранее Jarkan публиковал еще один DeepFake ролик, в котором нейросеть переместила лицо Милли Бобби Браун на лицо Эммы Уотсон в роли Гермионы Грейнджер в “Гарри Поттере”.