Нейросети сделали Джима Керри одним из героев "Мстителей"

Видео опубликовал блогер под ником Jarkan. Так, нейросети правдоподобно наложили лицо известного актера и комика Джима Керри на лицо Бога обмана из киновселенной Marvel, которого сыграл в оригинале Том Хиддлстон. Стоит признать, что Джиму Керри очень подходит роль Локи, поскольку смотрится он даже в этом “фейковом” ролике естественно.

Нескольким ранее Jarkan публиковал еще один DeepFake ролик, в котором нейросеть переместила лицо Милли Бобби Браун на лицо Эммы Уотсон в роли Гермионы Грейнджер в “Гарри Поттере”.