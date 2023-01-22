Нейросети создали убедительную подделку Стива Джобса

16:56, 22 января 2023
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Нейросети создали убедительную подделку Стива ДжобсаПоддельный голос легко спутать с настоящим
Сгенерированный искусственным интеллектом дипфейк Стива Джобса, покойного соучредителя Apple, стал вирусным в социальных сетях.
Фото: Flickr
Ролик опубликовал YouTube-канал Synthetic Voices. В видео нет поддельного изображения Стива Джобса. ИИ сгенерировал только голос и текст, который произнёс бы основатель Apple, если бы был жив.
В ролике Стив якобы рассказывает о чат-боте на основе нейросетей ChatGPT. Собственно, текст сгенерировал сам ChatGPT.
Отмечается, что этот ролик поднял вопросы о возможностях ИИ имитировать человеческую речь и поведение, а также об этичности использования такой технологии для выдачи себя за реальных людей.