Нейросети создали убедительную подделку Стива Джобса

Ролик опубликовал YouTube-канал Synthetic Voices. В видео нет поддельного изображения Стива Джобса. ИИ сгенерировал только голос и текст, который произнёс бы основатель Apple, если бы был жив.

В ролике Стив якобы рассказывает о чат-боте на основе нейросетей ChatGPT. Собственно, текст сгенерировал сам ChatGPT.