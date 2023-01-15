Нейроучёный: современные модели искусственного интеллекта — социопаты

Грациано, конечно, начал с обсуждения чат-бота ChatGPT, который назвал «технологической сенсацией». Несмотря на то, что эта ИИ-система способна вести кажущиеся осмысленными диалоги, она, скорее всего, не обладает сознанием. Но может ли появиться чат-бот с сознанием в будущем?

Учёный считает, что развитие ИИ-систем идёт так быстро, что не за горами ситуация, когда боты станут опасны для человечества. Грациано пишет, что как бы контринтуитивно это ни звучало, создание системы искусственного интеллекта с сознанием может стать для человечества спасением, сделать ИИ более «добрым» по отношению к нам.

Что наиболее важно в феномене сознания, по мнению Грациано, это тот факт, что оно даёт нам способность к эмпатии. Мы привыкли видеть сознание в других и за счёт этого лучше их понимать. Грациано уверен, что без сознания мы все были бы социопатами. Таким образом, текущие системы ИИ можно назвать социопатами.