Нейтронная томография раскрыла секрет средневекового кулона

Нейтронная томография работает почти так же, как рентгеновские и гамма-лучевые методы визуализации, за исключением того, что в ней используется пучок нейтронов. На объект исследования направляется пучок излучения, некоторые части которого взаимодействуют с образцом, а другие проходят сквозь него. Последние сталкиваются с мишенью для визуализации, создавая изображение внутренней части образца.

Нейтронная томография не так чувствительна к плотности материалов, как рентгеновская и гамма-томография, и в отличие от этих методов, нейтроны сильно взаимодействуют с очень легкими элементами, такими как водород. Поэтому некоторые вещи, легко видимые при нейтронной томографии, могут быть трудно или невозможно увидеть при рентгеновской томографии (и наоборот).

Позолоченная медная подвеска из Майнца имеет высоту и ширину равную 6 см и выполнена в форме четырехлистника.