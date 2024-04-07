Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом: ученые пытаются найти ответ

Нейтронные звезды, остатки массивных звездных коллапсов, столкнулись с этим загадочным объектом, породив гравитационные волны — космическую симфонию, наблюдаемую такими приборами, как коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA. Недавнее обнаружение, названное GW230529, показывает объект, преодолевающий разрыв между нейтронными звездами и черными дырами по массе.

Открытие проливает свет на распространенность слияний нейтронных звезд и черных дыр с низкой массой, бросая вызов существующим астрофизическим парадигмам.

Поскольку к 2025 году ожидается более 200 сигналов гравитационных волн, наука о гравитационных волнах вступает в эру беспрецедентных исследований, чему способствуют такие предстоящие миссии, как LISA, обещающие более глубокое проникновение в гравитационную симфонию Вселенной.