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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 21:39
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Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом: ученые пытаются найти ответ

Возможно, это была небольшая черная дыра
Таинственное столкновение в космосе озадачило и заинтриговало ученых. Гравитационно-волновые обсерватории обнаружили рябь в пространстве, возникшую в результате слияния нейтронной звезды и неопознанного небесного тела, возможно, мини-черной дыры.
Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом: ученые пытаются найти ответ
© Ferra

Нейтронные звезды, остатки массивных звездных коллапсов, столкнулись с этим загадочным объектом, породив гравитационные волны — космическую симфонию, наблюдаемую такими приборами, как коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA. Недавнее обнаружение, названное GW230529, показывает объект, преодолевающий разрыв между нейтронными звездами и черными дырами по массе.

Открытие проливает свет на распространенность слияний нейтронных звезд и черных дыр с низкой массой, бросая вызов существующим астрофизическим парадигмам.

Поскольку к 2025 году ожидается более 200 сигналов гравитационных волн, наука о гравитационных волнах вступает в эру беспрецедентных исследований, чему способствуют такие предстоящие миссии, как LISA, обещающие более глубокое проникновение в гравитационную симфонию Вселенной.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Черная Дыра
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#космос