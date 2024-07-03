Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2024, 21:00
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Нейтронный эксперимент подтвердил странности квантовой теории

Противоречия классической физике
В ходе эксперимента ученые из Университета Вены предоставили "убедительные доказательства странных предсказаний квантовой теории". Изучая нейтроны, исследователи продемонстрировали, что эти частицы действительно могут существовать в нескольких местах одновременно, что противоречит классической физике.
Нейтронный эксперимент подтвердил странности квантовой теории
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, проверило неравенство Леггетта-Гарга, которое отличает квантовое поведение от классического реализма, пишет Science Daily со ссылкой на исследование.

Используя сложный нейтронный интерферометр, команда разделила нейтронные пучки на два пути, отстоящие друг от друга на несколько сантиметров. Согласно квантовой теории, каждый нейтрон проходит оба пути одновременно. Результаты показали нарушение неравенства Леггетта-Гарга, подтвердив, что никакое классическое объяснение не может объяснить наблюдаемое поведение.

"Это исследование не только бросает вызов нашему классическому пониманию Вселенной, но и подтверждает фундаментальные принципы квантовой механики", - говорит Штефан Шпонар, один из авторов работы.