Неизвестные обстреляли восемь американских электростанций

Как сообщили Oregon Public Broadcasting и KUOW Public Radio, с середины ноября произошло по меньшей мере шесть похожих нападений (не считая вышеупомянутых), некоторые из которых были совершены с применением огнестрельного оружия и привели к отключению электроэнергии. Четыре предприятия, оборудование которых подверглось нападению, заявили, что сотрудничают с ФБР.

По информации Oregon Public Broadcasting, два человека прорвали забор, окружающий высоковольтную подстанцию, а затем "использовали огнестрельное оружие, чтобы расстрелять и вывести из строя множество единиц оборудования и нанести значительный ущерб". Также упоминается несколько нападений на различные подстанции в Западном Вашингтоне, включая поджог щитов управления, взлом и саботаж сложных систем управления электричеством, короткие замыкания путем перебрасывания цепей через подвесные шины и атаки с использованием малокалиберного огнестрельного оружия.