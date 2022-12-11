Неизвестные обстреляли восемь американских электростанций

Неизвестные обстреляли восемь американских электростанцийПартизаны, не иначе
На американские электростанции начали совершаться “набеги”. Последний такой случай, неделю назад, заставил две электростанции в Северной Каролине выйти из строя, что привело к потере электричества у 40 000 людей.
Как сообщили Oregon Public Broadcasting и KUOW Public Radio, с середины ноября произошло по меньшей мере шесть похожих нападений (не считая вышеупомянутых), некоторые из которых были совершены с применением огнестрельного оружия и привели к отключению электроэнергии. Четыре предприятия, оборудование которых подверглось нападению, заявили, что сотрудничают с ФБР.
По информации Oregon Public Broadcasting, два человека прорвали забор, окружающий высоковольтную подстанцию, а затем "использовали огнестрельное оружие, чтобы расстрелять и вывести из строя множество единиц оборудования и нанести значительный ущерб". Также упоминается несколько нападений на различные подстанции в Западном Вашингтоне, включая поджог щитов управления, взлом и саботаж сложных систем управления электричеством, короткие замыкания путем перебрасывания цепей через подвесные шины и атаки с использованием малокалиберного огнестрельного оружия.