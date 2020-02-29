Наука и технологии
Сегодня 21:12
Неизвестные взломали компьютер и показали порноролик толпе во время празднования Масленицы
Уже возбуждено уголовное дело
Сегодня СМИ сообщили, что в посёлке Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы неожиданно включилось гей-порно на большом экране. Организаторы мероприятия утверждают, что неизвестные взломали компьютер и показали порноролик толпе.
Как рассказала начальница отдела по культуре и молодёжной политике Михайловского района, злоумышленники подключились к оборудованию через удалённый доступ. Ролик воспроизводился не больше 30 секунд. Наблюдать его могли собравшиеся на праздник люди: видео показывали на экране, расположенном на здании администрации Михайловского района. Утверждается, что администрация к этому инциденту отношения не имеет.
Полиция уже возбудила уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов. В МВД согласны с тем, что имел место факт взлома.