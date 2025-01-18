Наука и технологии
Опубликовано 18 января 2025, 20:47
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«Некая компания» захотела поглотить Intel

Заявили инсайдеры
SemiAccurate стало известно, что некая компания в настоящее время стремится приобрести Intel целиком. Компания, которая пока остается неназванной, по слухам, обращалась с предложением о приобретении Intel, причем не только ее активов, но и всего бизнеса.
«Некая компания» захотела поглотить Intel
© Ferra

SemiAccurate не в первый раз предсказывает проблемы для Intel. Так, в 2016 году они отметили проблемы Intel с 10-нм техпроцессом, а в 2019 году предупредили, что компания может со временем рухнуть.

Электронное письмо о потенциальном приобретении первоначально было распространено в узком кругу, что позволяет предположить, что это «серьезное, конфиденциальное предложение», а не просто слух для публики. SemiAccurate теперь более чем на 90% уверен, что эта попытка приобретения реальна.

Учитывая текущие проблемы Intel и снижение ее рыночной стоимости, эта таинственная компания может обладать достаточными финансовыми возможностями для завершения сделки.

Хотя никаких подробностей о компании-покупателе пока нет. Да и стоит помнить, что это всего лишь слухи.

Источник:SemiAccurate
Автор:Максим Многословный
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