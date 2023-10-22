«Нехватку» сотрудников в области кибербезопасности объяснили

Он отметил, что недостаток заключается не в количестве специалистов по безопасности общего профиля, менеджеров или самопровозглашенных экспертов по кибербезопасности. Вместо этого он подчеркнул нехватку специалистов в области компьютерных наук, разработчиков, инженеров и специалистов по информационной безопасности, обладающих глубокими техническими знаниями. Востребованы должности, требующие знаний в области написания кода, технической архитектуры безопасности, безопасности продуктов и приложений, а также аналитики, обладающие навыками поиска угроз и реагирования на инциденты.

Он отметил, что должности в области безопасности часто не являются должностями начального уровня; как правило, кандидаты должны иметь соответствующее техническое образование и несколько лет опыта работы, прежде чем попасть в эту сферу. Это ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что шестимесячные курсы по информационной безопасности могут легко решить проблему нехватки квалифицированных специалистов.