Некоторые госуслуги запретят россиянам, не сдавшим государству лицо и голос

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Некоторые госуслуги запретят россиянам, не сдавшим государству лицо и голосТак власти хотят мотивировать нас сдавать биометрию
Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на объединение портала госуслуг с биометрической системой. Это позволит заходить на сайт с помощью сканирования лица или голоса. Также Минцифры хочет ограничить получение некоторых госуслуг дистанционно без биометрии.
Как пишет «Коммерсант», на портале госуслуг появится опция входа с помощью биометрических данных. Лица и голоса будут собирать через мобильное приложение. Работы по контракту должны быть завершены к 5 декабря 2022 года. Сумма составила 1,2 млрд рублей.
Минцифры хочет мотивировать граждан побыстрее сдавать биометрию. В ведомстве обсуждается возможность запрета на получение части госуслуг онлайн для тех, кто так и не сдал биометрию. Журналистам «Коммерсанта» заявили, что привязка голоса и лица к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций.
Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов предположил, что ограничить могут удалённое получение кредитов, выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.
Источник: Коммерсант