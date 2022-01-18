Некоторые госуслуги запретят россиянам, не сдавшим государству лицо и голос

Как пишет «Коммерсант», на портале госуслуг появится опция входа с помощью биометрических данных. Лица и голоса будут собирать через мобильное приложение. Работы по контракту должны быть завершены к 5 декабря 2022 года. Сумма составила 1,2 млрд рублей.

Минцифры хочет мотивировать граждан побыстрее сдавать биометрию. В ведомстве обсуждается возможность запрета на получение части госуслуг онлайн для тех, кто так и не сдал биометрию. Журналистам «Коммерсанта» заявили, что привязка голоса и лица к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций.

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов предположил, что ограничить могут удалённое получение кредитов, выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.