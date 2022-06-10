Некоторые виды личинок способны питаться лишь пенопластом

“Мы предполагаем, что отходы полистирола будут собираться, механически измельчаться, а затем разлагаться в биореакторах с помощью коктейля ферментов”, - сказал Крис Ринке, ученый из Университета Квинсленда и автор статьи, опубликованной в четверг в журнале Microbial Genomics.

Экспериментаторы разделили червей на три группы и кормили каждую разной пищей: отрубями, полистиролом или диетой с малым количеством еды. Черви, жившие на полистироле, были не так здоровы, как те, которые питались отрубями, но они смогли съесть пенополистирол, набрать вес и завершить свой жизненный цикл.

Однако в отчете также говорится, что диета оказала негативное влияние на разнообразие микробиома кишечника и здоровье червей. Другими словами, они могут есть пластик, но это им дорого обходится.