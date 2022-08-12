Некоторые виды светлячков ждут ночи, которая никогда не наступит

Любовь людей к освещению привела к тому, что большая часть пригодной для жизни поверхности Земли “страдает” от светового загрязнения в ночное время. По словам Авалон Оуэнс, энтомолога из Университета Тафтса, в последние годы ученые, изучающие светлячков, обеспокоены тем, что численность этих насекомых может сокращаться.

В исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science биологи пролили свет на то, как светлячки реагируют на искусственное освещение. Эксперименты, проведенные в лесах и полях, а также в лаборатории, показали, что в то время как некоторые североамериканские светлячки спариваются без проблем, независимо от освещения, другие не совершили ни одного успешного спаривания под светом фонарей.

Светлячки, похоже, полагаются в основном на вспышки света, чтобы найти друг друга, что означает, что световое загрязнение может угрожать их способности видеть товарищей. У четырех распространенных видов, изучаемых в исследовании, самки прячутся на земле и наблюдают, пока самцы летают в небе. Когда самка отвечает на вспышку самца своей собственной, между ними начинается диалог, который может закончиться встречей и, в конечном итоге, спариванием.

В лесу к западу от Бостона ученые играли роль самок светлячков и отвечали самцам Photinus greeni зелеными светодиодными лампами. Светлячки находились либо в темноте, либо освещались уличным фонарем. Ученые обнаружили, что более 96 процентов самцов предпочитали темноту. Затем, в лабораторных экспериментах с P. obscurellus, они заметили, что если тусклый свет почти не мешал успешному спариванию, то при более ярком свете ни одна из пар светлячков не спаривалась. Насекомые находили друг друга, а некоторые даже переползали друг через друга, но что-то не давало им "пойти дальше".

Оуэнс предполагает, что светлячки интерпретируют свет как дневной и ждут спаривания в более тусклых условиях - по сути, “ждут ночи, которая никогда не наступает”.