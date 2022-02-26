Некоторым россиянам действительно ограничили Twitter

Официальных сообщений о блокировке Twitter в России не было. Тем не менее, часть пользователей целый день жалуется на медленную работу соцсети.

В пятницу Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook из-за того, что соцсеть обвинила государственные СМИ России в распространении фейков и заблокировала их. В ответ на блокировку Facebook запретила российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать её. Сегодня вечером стало ясно, что соцсеть будет замедляться.

Twitter же ранее заявил, что не будет показывать рекламу в России и Украине, чтобы не отвлекать людей от важных новостей.