Некоторым россиянам могут начать вводить по три дозы вакцины от коронавируса

По словам заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, это может коснуться людей с ослабленным иммунитетом.

Сейчас в Роспотребнадзоре изучают эффективность иммунитета, который возникает после вакцинации у различных групп населения. Ведомство может решить начать третью дозу вакцины людям, которые страдают синдромом засыпающего иммунного ответа.

Чуть позже в пресс-службе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пояснили, что трёхкратная вакцинация от коронавируса возможна только для пожилых людей со слабым иммунным ответом. Пока утверждённой схемой вакцинирования остаётся введение препарата два раза с интервалом в 21 день.