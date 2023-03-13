Нельзя даже зайти на страницу: во ВКонтакте случился массовый сбой

12:44, 13 марта 2023
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Нельзя даже зайти на страницу: во ВКонтакте случился массовый сбойВ соцсети обещают всё починить
Пользователи пожаловались на то, что не могут открыть ни сайт, ни приложение ВКонтакте. В соцсети уже подтвердили сбой.
Фото: Flickr
Сервис «Детектор сбоев» показывает, что примерно у 70% тех, кто пожаловался, сервис вообще не работает. В основном жалуются люди из Петербурга, Москвы и Новосибирска.
Пресс-служба ВКонтакте уже признала, что в работе соцсети произошёл массовый сбой. «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сказали представители социальной сети.