Нельзя даже зайти на страницу: во ВКонтакте случился массовый сбой

Сервис «Детектор сбоев» показывает, что примерно у 70% тех, кто пожаловался, сервис вообще не работает. В основном жалуются люди из Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Пресс-служба ВКонтакте уже признала, что в работе соцсети произошёл массовый сбой. «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сказали представители социальной сети.