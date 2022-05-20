«Нельзя считать типичной собакой»: учёные определили самую болезненную породу псов

Исследователи сравнили здоровье 4 308 мопсов и 21 835 собак других пород. Выяснилось, что мопсы почти в два раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний в год по сравнению с другими собаками. Как пояснил один ветеринар, «мозг мопсов втиснут в слишком маленькую коробку», да и мягким тканям не хватает пространства. Из-за этого собаки сталкиваются с большим количеством проблем, в том числе с дыханием, кожей и спиной. Специалисты подтвердили, что мопсам действительно приходится дышать через рот, потому что они не могут эффективно дышать через нос.

Учёные рекомендуют людям не покупать мопсов и собак других подобных пород. Так поощряется их разведение.