Немцу на удалёнке выплатят компенсацию за повреждение спины на пути к компьютеру

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Немцу на удалёнке выплатят компенсацию за повреждение спины на пути к компьютеруОн шёл от кровати до стола
Немецкий суд постановил, что мужчина, который поскользнулся, пока шёл несколько метров от своей кровати до компьютера, может потребовать компенсацию от работодателя.
Суд считает, что мужчина может потребовать выплаты страховки от несчастных случаев на рабочем месте, поскольку технически он добирался до работы.
Сотрудник живёт в двухэтажном доме. Рабочее место у него располагается на первом этаже. Когда он спускался со второго этажа по лестнице, мужчина поскользнулся и упал. Оказалось, что он сильно повредил себе спину.
Что интересно, суд отметил, что сотрудник обычно начинал работать в своём домашнем офисе «сразу, не позавтракав заранее», но не объяснил, почему это имеет отношение к делу. Позже выяснилось, что обязательное страхование от несчастных случаев, по закону, предоставляется только на «первую» поездку на работу.
Источник: The Guardian