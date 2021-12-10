Немцу на удалёнке выплатят компенсацию за повреждение спины на пути к компьютеру

Суд считает, что мужчина может потребовать выплаты страховки от несчастных случаев на рабочем месте, поскольку технически он добирался до работы.

Сотрудник живёт в двухэтажном доме. Рабочее место у него располагается на первом этаже. Когда он спускался со второго этажа по лестнице, мужчина поскользнулся и упал. Оказалось, что он сильно повредил себе спину.

Что интересно, суд отметил, что сотрудник обычно начинал работать в своём домашнем офисе «сразу, не позавтракав заранее», но не объяснил, почему это имеет отношение к делу. Позже выяснилось, что обязательное страхование от несчастных случаев, по закону, предоставляется только на «первую» поездку на работу.