Немцы испугались новой российской подлодки, способной перевозить «торпеды Судного дня»

«Посейдоны» журналисты уже окрестили «торпедами Судного дня». Они оснащены термоядерными боеголовками мощностью в две мегатонны, которые могут развивать скорость до 200 км/ч под водой. Считается, что такие торпеды могут уничтожить авианосную группу США целиком и вызвать огромное цунами. «Белгород» может брать на борт эти торпеды, а также субмарины меньших размеров. Этот факт особенно беспокоит журналистов Stem.

Подлодка «Белгород» была спроектирована ещё в 1992 году. В 2015 году субмарину подогнали под военные нужды. Stem считает, что её способность перевозить «Посейдоны» позволит России доминировать в подводном пространстве.