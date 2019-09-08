Немцы назвали преимущества последних советских танков Второй мировой войны

Журналисты напомнили, что танки ИС-2 и ИС-3 имели скошенную лобовую броню, которая отражала ударяющиеся о неё снаряды. Поэтому они были хорошо защищены. В целом же, серия тяжёлых танков СССР, в которую входили вышеназванные машины, обладала преимуществами перед большинством немецких моделей Второй мировой войны. Конкурировать с ними могли только «Пантера V» и «Королевский тигр». Но у первого были более слабые вооружение и броня, а второй был медленнее советских.

Также авторы статьи отметили длинную пушку ИС-2 калибра 122 мм. Она, конечно, уступала пушке «Королевского тигра», но советская машина всё равно была легче и маневреннее немецкой.