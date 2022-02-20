Немцы официально представили лёгкий танк

Главное назначение новой машины — всесторонняя огневая поддержка и реализация противотанковых возможностей боевых машин пехоты KF41.

Пока характеристики Lynx 120 не до конца ясны. Военные обозреватели разошлись в оценках нового боевого модуля: некоторые говорят, что он беспилотный, а другие сомневаются в этом.

В остальном 120-мм гладкоствольную пушку танка прикрывает кожух, аналогичный тому, что используется в модуле Lance на KF41; пусковые установки дымовых гранат располагаются в два ряда по бортам башни, а на крыше башни размещена оптико-электронная станция и дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт.

Помимо этого, у Lynx 120 есть система кругового наблюдения, состоящая из набора камер обзора в 360° с автоматическим обнаружением и сопровождением цели.