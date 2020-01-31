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Немцы определили главную военную цель России
И отметили высокий уровень боевой мощи страны
Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, авторы которого заявили, что российская боевая мощь сейчас невероятно высока. Также эксперты определили главную военную цель России.
По мнению авторов материала, основное направление, на котором будет до 2029 года концентрироваться Россия, — это Европа. При этом боевая мощь страны в настоящее время больше, чем когда-либо.
Эксперты Die Welt отметили, что усиление России началось с 2008 года за счёт увеличения военного бюджета и количества боевых учений. Благодаря этому сегодня страна может участвовать сразу в нескольких региональных конфликтах. Стоит отметить, что авторы материала ссылаются на выводы шведского Исследовательского института национальной обороны.
Напомним, ранее в немецкой газете Frankfurter Allgemeine написали, что Западу необходимо забыть про Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и дать отпор «российской агрессии».