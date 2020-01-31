Немцы определили главную военную цель России

По мнению авторов материала, основное направление, на котором будет до 2029 года концентрироваться Россия, — это Европа. При этом боевая мощь страны в настоящее время больше, чем когда-либо.

Эксперты Die Welt отметили, что усиление России началось с 2008 года за счёт увеличения военного бюджета и количества боевых учений. Благодаря этому сегодня страна может участвовать сразу в нескольких региональных конфликтах. Стоит отметить, что авторы материала ссылаются на выводы шведского Исследовательского института национальной обороны.

Напомним, ранее в немецкой газете Frankfurter Allgemeine написали, что Западу необходимо забыть про Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и дать отпор «российской агрессии».