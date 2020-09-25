Немцы показали боевую машину пехоты нового поколения

В Rheinmetall отметили, что участие в учениях стало важным этапом программы. На них машина впервые выступила на «одной сцене» с войсками союзников. Создатели БМП рассказали, что получили положительные отзывы от подразделений.

KF41 — это один из вариантов боевой бронированной машины Lynx. По концепции Rheinmetall, данные машины находятся на переднем крае нового поколения современных БМП. Они должны быть недорогими, простыми в эксплуатации и иметь длительный срок службы. Также предполагается, что БМП нового поколения обладают высочайшим уровнем защиты.

Масса KF41 равна 50 тоннам. Машина имеет двигатель мощностью 1140 лошадиных сил, может развивать максимальную скорость до 70 километров в час. Основным вооружением БМП Lynx является пушка калибра 30 или 35 миллиметров.