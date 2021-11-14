Наука и технологии
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Немцы показали новый ЗРК малой дальности«Дронобойку»
Немецкий концерн Rheinmetall представил свой новый зенитный комплекс малой дальности Skynex. Во время демонстрации состоялась практическая стрельба.
Зенитный комплекс малой дальности — такое название выбрал сам Rheinmetall. По сути, это зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Такой ЗРК может бороться и с самолётами, и с ракетами. У комплекса также есть оборудование для поиска малоразмерных целей в виде беспилотников.
На комплекс также можно установить 35-мм двойную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM. Что касается Oerlikon Mk3, то его скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность составляет четыре километра.
Как пишет «Военное обозрение», комплекс уже прозвали «дронбойкой».
Источник: Военное обозрение