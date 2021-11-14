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Немцы показали новый ЗРК малой дальности

«Дронобойку»
Немецкий концерн Rheinmetall представил свой новый зенитный комплекс малой дальности Skynex. Во время демонстрации состоялась практическая стрельба.
Немцы показали новый ЗРК малой дальности

Зенитный комплекс малой дальности — такое название выбрал сам Rheinmetall. По сути, это зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Такой ЗРК может бороться и с самолётами, и с ракетами. У комплекса также есть оборудование для поиска малоразмерных целей в виде беспилотников.

На комплекс также можно установить 35-мм двойную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и ракетный комплекс Denel Cheetah C-RAM. Что касается Oerlikon Mk3, то его скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность составляет четыре километра.

Как пишет «Военное обозрение», комплекс уже прозвали «дронбойкой».

Источник: Военное обозрение
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