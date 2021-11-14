Немцы показали новый ЗРК малой дальности

Зенитный комплекс малой дальности — такое название выбрал сам Rheinmetall. По сути, это зенитное орудие револьверного типа Oerlikon Mk3 калибра 35-мм, установленное на шасси грузовика. Такой ЗРК может бороться и с самолётами, и с ракетами. У комплекса также есть оборудование для поиска малоразмерных целей в виде беспилотников.