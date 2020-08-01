Немцы показали свой ответ российскому танку «Армата»

На сегодня основные боевые танки ведущих стран НАТО, в частности M1 Abrams или Leclerc, используют 120-миллиметровые орудия. Однако специалисты говорят о том, что нужна принципиально новая пушка. И одна из причин тому — разработка Россией новейших танков, которые обладают высокой защитой.

Rheinmetall занимается созданием именно такой пушки. Немецкий концерн наконец показал демонстрационное видео орудия.

В качестве базы для 130-миллиметровой пушки использовали британский танк Challenger 2. Однако это не значит, что орудие смогут применять только на нём. Считается, что пушку можно будет установить и на перспективном танке нового поколения, который разрабатывают совместно Франция и Германия.

Стоить отметить, что для 130-миллиметрового орудия был создан автомат заряжания.