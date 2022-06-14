Немцы представили новый основной боевой танк

Rheinmetall обещает, что новый танк стал смертоноснее, получил новые операционные возможности и автоматизацию следующего поколения. Всё в совокупности позволяет уменьшить численность экипажа, что открывает путь к беспилотным турелям.

Одной из особенностей Panther KF51 стала 130-миллиметровая пушка. Отмечается, что танк сконцентрировал огневую мощь для дальних ударов в боях с несколькими целями. Система Future Gun System, разработанная Rheinmetall, позволяет достичь на 50% большей дальности поражения (чем 120 мм). Кроме того, опциональные барражирующие боеприпасы HERO 120 расширяют возможности Panther по нанесению ударов по целям вне прямой видимости. Также концерн заявляет, что боевая масса всего 59 тонн обеспечивает большую мобильность.