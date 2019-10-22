Немцы рассказали о превосходстве новых российских танков над аналогами из НАТО

При этом Die Welt пишет, «ни для кого не секрет, что "Леопард-2" уступает новой российской модели по некоторым характеристикам». Например, «Армата» оснащена автоматом заряжания, а «Леопард-2» — нет. На этом журналисты перечислять достоинства российского танка прекращают.

Также сообщается, что Германия вместе с Францией работает над созданием нового боевого танка. Он должен будет заменить «Леопарды». Интересно, что сейчас между партнёрами назревают разногласия относительно модели пушки, которую будут устанавливать на боевую машину. Немцы хотят 130-миллиметровый вариант, а французы — 140-миллиметровый.