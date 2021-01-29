Немцы создадут корабельный боевой лазер

Во время испытаний лазер установят на фрегат типа «Саксония». Его полные технические характеристики неизвестны. Ясно только, что созданием боевого лазера Германия занимается с 2015 года. Некоторые компоненты оружия уже испытали.

Сообщается, что оно представляет собой четыре боевых лазера мощностью по десять киловатт. Лучи от них фокусируются в одной точке с помощью зеркал.

Таким оружием можно будет уничтожать беспилотники, лёгкие вертолёты и небольшие надводные цели.

Напомним, у России есть комплекс лазерного оружия «Пересвет». Он предназначен для выведения из строя спутников, беспилотников, ракет, воздействия на пилотов самолётов или вертолетов. Сейчас «Пересвет» находится на опытно-боевом дежурстве.