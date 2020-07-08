Немцы защитят боевые корабли с помощью искусственного тумана

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на министерство обороны ФРГ. Сообщается, что корвет F264 «Людвигсхафен» проекта K-130 оснащён системой Softkill Multi Ammunition (MASS). Она создаёт плотный туман, который окружает корабль. Этот туман защищает судно от обнаружения датчиками оптического поиска, которыми снаряжены боеголовки. В искусственной завесе горит красный фосфор, который привлекает к себе ракеты с инфракрасными средствами обнаружения. Кроме того, в тумане есть частицы алюминия, мешающие работе систем активной радиолокации боеголовок.

Боекомплект для пусковой установки MASS состоит из больших 32 патронов. Как только появляется угроза, система отстреливает ловушки, а они создают защитную стену тумана.