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Немец нашёл у себя во дворе метеорит возрастом 4,5 млрд лет
Везёт же кому-то
Прошлой осенью в городе Фленсбург в Германии жители заметили в небе яркий метеор. А недавно один немец нашёл у себя во дворе сам метеорит, возраст которого оказался равен 4,5 млрд лет.
Это стало ясно после того, как учёные изучили состав камня. Метеороид прошёл через атмосферу Земли и, конечно, сильно обгорел. Сохранился лишь небольшой осколок весом 24,5 грамма. Его и проанализировали с помощью электронного микроскопа.
Оказалось, что метеорит состоит из углеродистого хондрита. Учёные считают, что именно из него сформировались зародыши планет Солнечной системы.
Такие метеориты встречаются довольно редко — они составляют всего 3% от всех обнаруженных на Земле космических камней. Поэтому они представляют интерес для учёных.