Немец нашёл у себя во дворе метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Это стало ясно после того, как учёные изучили состав камня. Метеороид прошёл через атмосферу Земли и, конечно, сильно обгорел. Сохранился лишь небольшой осколок весом 24,5 грамма. Его и проанализировали с помощью электронного микроскопа.

Оказалось, что метеорит состоит из углеродистого хондрита. Учёные считают, что именно из него сформировались зародыши планет Солнечной системы.

Такие метеориты встречаются довольно редко — они составляют всего 3% от всех обнаруженных на Земле космических камней. Поэтому они представляют интерес для учёных.