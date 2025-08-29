Немецкая SkyWind сертифицировала микроветряки для крыш дачных домов

В отличие от гигантских промышленных ветряков, которые обеспечивают электричеством целые районы, SkyWind выбрала путь доступных решений для частных домов. Первую модель компания представила ещё в 2009 году, и с тех пор продано более 10 тысяч установок. Их используют не только в домах, но и, например, на горнолыжных базах.

Теперь NG прошла два года строгих испытаний в США. Сертификат выдан международным советом SWCC.

Диаметр турбины — всего 1,5 метра, то есть она примерно как спутниковая тарелка. За год устройство производит около 615 кВт·ч энергии. Это немного — примерно 6% потребления средней американской семьи, но можно поставить несколько турбин или использовать одну для отдельных задач: освещения гаража, мастерской или сарая.

Стоимость одной турбины — около € 2 949.