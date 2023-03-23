Немецкие монахи создали первое в мире порошковое пиво

Пока что это порошковое пиво безалкогольное. Его варят традиционным способом, а затем "перерабатывают и подготавливают в растворимый порошок".

Компания будет тестировать его до середины 2023 года, но план состоит в том, чтобы начать производство еще и алкогольного варианта уже в ближайшее время, а также расширить масштабы экспорта. Создатели обещают значительную экономию на транспортировке продукта.

Речь идет не просто о выводе нового продукта на рынок, а о нарушении “бизнес-модели пива”, пишет управляющий директор компании-партнера монахов.