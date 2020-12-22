Немецкие танки потеряют в скорости и проходимости из-за новой системы защиты

Преимущества комплекса в том, что он повысит возможности танков в противостоянии управляемым ракетам различных типов и современным реактивным гранатам. Однако вместе с комплексом масса Leopard 2A7 приблизится к 70 тоннам. Это ограничить подвижность машины и скажется на её проходимости. Даже сейчас у более лёгких версий танка наблюдаются проблемы при передвижении по пересечённой местности.

Как пишет «Российская газета», сам комплекс тоже несовершенен. Он может действовать только против одиночных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Если на танк летят боеприпасы одновременно с разных направлений, эффективность системы снижается. Также комплекс не способен выстоять против скоростных артиллерийских бронебойных подкалиберных снарядов.