Немецкий эксперт назвал переданные Киеву танки металлоломом

В интервью Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Тиле отметил, что эти танки не имеют достаточного бронирования и обладают низкой точностью стрельбы. Однако, несмотря на эти недостатки, танки все еще работоспособны. Тиле подчеркнул необходимость правильного использования этой старой техники, чтобы сделать ее полезной. Он также обратил внимание на проблемы, связанные с ремонтом «Леопардов», переданных Киеву, такие как отсутствие запасных частей, производственных мощностей и квалифицированной рабочей силы.

В связи с этим восстановление их боеготовности может занять до девяти месяцев.