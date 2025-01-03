Немецкий производитель летающих такси Volocopter заявил о банкротстве

Основанная в 2011 году, Volocopter получила признание благодаря своим летательным аппаратам и планам по созданию служб воздушного такси. Компания провела тестовые полеты в таких городах, как Сингапур и Сеул, и заключила соглашения о развитии инфраструктуры «воздушной мобильности».

Несмотря на технологический прогресс, Volocopter сталкивается с теми же проблемами, что и весь сектор eVTOL. Отрасль, некогда бурно развивавшаяся за счет стартапов, теперь сталкивается с сокращением инвестиций и усилением конкуренции.

Volocopter продолжит работу во время процесса банкротства, пока будет заниматься реструктуризацией и поиском новых инвесторов.