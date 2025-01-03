Немецкий производитель летающих такси Volocopter заявил о банкротстве

Опубликовано 03 января 2025, 12:531 мин.
Немецкий производитель летающих такси Volocopter заявил о банкротствеНа фоне проблем в отрасли
Volocopter, пионер в области электрических воздушных такси eVTOL, подала заявление о банкротстве в связи с финансовыми трудностями. Суд Германии передал компанию под временное управление 26 декабря 2024 года.
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Основанная в 2011 году, Volocopter получила признание благодаря своим летательным аппаратам и планам по созданию служб воздушного такси. Компания провела тестовые полеты в таких городах, как Сингапур и Сеул, и заключила соглашения о развитии инфраструктуры «воздушной мобильности».
Несмотря на технологический прогресс, Volocopter сталкивается с теми же проблемами, что и весь сектор eVTOL. Отрасль, некогда бурно развивавшаяся за счет стартапов, теперь сталкивается с сокращением инвестиций и усилением конкуренции.
Volocopter продолжит работу во время процесса банкротства, пока будет заниматься реструктуризацией и поиском новых инвесторов.