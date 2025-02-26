Немецкий стартап Proxima Fusion наградили за концепт термоядерного реактора

В отличие от современных реакторов деления ядер, которые производят радиоактивные отходы, термоядерная энергетика генерирует огромное количество энергии без выбросов углекислого газа и с минимальной радиацией. В большинстве термоядерных реакторов используются токамаки или стеллараторы для удержания плазмы с помощью электромагнитов. В то время как токамаки испытывают трудности со стабильностью, стеллараторы рассчитаны на непрерывную работу.

Stellaris компании Proxima Fusion — это первый рецензируемый проект, доказывающий, что в теории он может работать надежно и без сбоев. Генеральный директор Франческо Сциортино подчеркнул, что компания ускорила прогресс, завершив разработку на год раньше запланированного срока.

Нынешняя цель — построить работающий реактор к 2031 году.