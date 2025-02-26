Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 20:15
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Немецкий стартап Proxima Fusion наградили за концепт термоядерного реактора

Признание за прорывную конструкцию
Немецкая компания Proxima Fusion представила новый проект термоядерной электростанции. Концепция реактора компании прошла рецензирование и была опубликована в журнале Fusion Engineering and Design, что стало важной вехой в исследованиях термоядерного синтеза.
Немецкий стартап Proxima Fusion наградили за концепт термоядерного реактора
© Proxima Fusion / TechCrunch

В отличие от современных реакторов деления ядер, которые производят радиоактивные отходы, термоядерная энергетика генерирует огромное количество энергии без выбросов углекислого газа и с минимальной радиацией. В большинстве термоядерных реакторов используются токамаки или стеллараторы для удержания плазмы с помощью электромагнитов. В то время как токамаки испытывают трудности со стабильностью, стеллараторы рассчитаны на непрерывную работу.

Stellaris компании Proxima Fusion — это первый рецензируемый проект, доказывающий, что в теории он может работать надежно и без сбоев. Генеральный директор Франческо Сциортино подчеркнул, что компания ускорила прогресс, завершив разработку на год раньше запланированного срока.

Нынешняя цель — построить работающий реактор к 2031 году.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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