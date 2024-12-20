Немецкий стартап Vaeridion получил 14 млн евро на электрический самолет

Опубликовано 20 декабря 2024, 10:311 мин.
Немецкий стартап Vaeridion получил 14 млн евро на электрический самолетУлучшение технологии
Немецкая авиационная компания Vaeridion привлекла 14 миллионов евро на разработку электрического микролайнера — небольшого самолета, предназначенного для ближнемагистральных полетов с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. Компания, основанная в 2021 году бывшими менеджерами Airbus Ивором ван Дартелом и Себастьяном Зееманном, планирует начать коммерческие полеты к 2030 году.
Микролайнер будет перевозить до девяти пассажиров и членов экипажа, преодолевая расстояния до 500 километров. Он предназначен для региональных авиаперевозок в Европе при одновременном сокращении выбросов. Несмотря на поставленную на 2050 год цель Европы «чистого нуля», прогресс в отрасли идет медленно. Вилли Уолш, глава торговой организации авиакомпаний IATA, недавно раскритиковал отсутствие прогресса в производстве экологичного авиационного топлива.