Немецкий стартап Vaeridion получил 14 млн евро на электрический самолет

Микролайнер будет перевозить до девяти пассажиров и членов экипажа, преодолевая расстояния до 500 километров. Он предназначен для региональных авиаперевозок в Европе при одновременном сокращении выбросов. Несмотря на поставленную на 2050 год цель Европы «чистого нуля», прогресс в отрасли идет медленно. Вилли Уолш, глава торговой организации авиакомпаний IATA, недавно раскритиковал отсутствие прогресса в производстве экологичного авиационного топлива.