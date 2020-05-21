Немецкий танк раздавил дом на колёсах

Авторы решили проверить, что будет, если 40-тонный танк Leopard наедет на дом на колёсах. Для программы достали старую боевую машину Leopard I образца 1966 года.

Сначала ведущий расстрелял дом на колёсах из бельгийского пистолёта-пулемёта FN P90, а затем и из американского ручного пулемёта М60. Кемпер всё это вынес. Пробило только колесо.

Затем против дома выпустили танк. Результат был ожидаемым: боевая машина просто прошла кемпер насквозь. От дома на колёсах осталась груда металлолома.

Напомним, Leopard был основным танком армии ФРГ в 60-80-х годах. Он оснащён 105-мм нарезной пушкой.