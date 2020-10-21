Немецким спецслужбам разрешат читать переписку людей в мессенджерах

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на представительницу кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Она заявила, что решение о расширении полномочий спецслужб было принято в среду. Однако инициативу ещё должен утвердить парламент.

Ульрике Деммер отметила, что отслеживание переписки позволит обнаруживать «серьёзные угрозы для нашего правового государства». Впрочем без повода перехватывать сообщения спецслужбы не смогут. Им понадобится распоряжение вышестоящего руководства.

Пока, по закону, немецкие спецслужбы могут отслеживать лишь звонки пользователей мессенджеров. Реформирование законодательства, по задумке, должно будет повысить эффективность борьбы с экстремизмом.