Ненавидите брюссельскую капусту? Учёные выяснили, что она начинает казаться вкуснее с возрастом

Брюссельская капуста богата витаминами и минералами и даже обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами. Она также содержит сахар под названием раффиноза, который человеческий организм не может переварить, поэтому употребление капусты может вызывать газообразование.

Что касается вкуса, то учёные рассказали, что за некоторую горькость капусты отвечает сера. С возрастом мы теряем вкусовые рецепторы, поэтому такие продукты могут начать казаться нам более вкусными. Кроме того, брюссельская капуста содержит химическое вещество, похожее на фенилтиокарбамид, которое даёт горький вкус только людям, у которых есть вариант определённого гена. Около 50% населения мира имеют мутацию этого гена. Счастливая половина людей просто не ощущает капусту такой горькой, поэтому она может им нравиться больше.