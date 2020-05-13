Наука и технологии
Сегодня 19:40
Необходимость заниматься несколькими делами одновременно вызвала у людей негативные эмоции
Например, постоянно отвлекаться на электронные письма
Если вы не Юлий Цезарь, то попытка выполнить сразу несколько задач может оказаться для вас испытанием. Эксперимент учёных показал, что необходимость заниматься несколькими делами одновременно вызывает у людей негативные эмоции.
Такие выводы следуют из работы специалистов из Хьюстонского университета, Калифорнийского университета в Ирвайне и Техасского университета A&M. Они создали нейросетевой алгоритм, способный анализировать человеческое лицо и определять эмоции.
Его использовали в эксперименте, для которого собрали две группы людей. Участники из первой группы должны были отвечать на электронные письма, а затем написать эссе на определённую тему. Людям из второй группы пришлось выполнять эти две задачи одновременно.
С помощью нейросети учёные определили, что лица людей, работающих в режиме многозадачности, выглядели намного печальнее лиц соратников из первой группы. При этом к печали нередко примешивался страх.