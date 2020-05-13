Необходимость заниматься несколькими делами одновременно вызвала у людей негативные эмоции

Такие выводы следуют из работы специалистов из Хьюстонского университета, Калифорнийского университета в Ирвайне и Техасского университета A&M. Они создали нейросетевой алгоритм, способный анализировать человеческое лицо и определять эмоции.

Его использовали в эксперименте, для которого собрали две группы людей. Участники из первой группы должны были отвечать на электронные письма, а затем написать эссе на определённую тему. Людям из второй группы пришлось выполнять эти две задачи одновременно.

С помощью нейросети учёные определили, что лица людей, работающих в режиме многозадачности, выглядели намного печальнее лиц соратников из первой группы. При этом к печали нередко примешивался страх.